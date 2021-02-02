AK Parti Batman İl Başkanı Gür, bir aileyi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, bir aileyi ziyaret etti.

Başkan Gür, 19 Mayıs Mahallesinde ikamet eden ve geçim sıkıntısı yaşayan 4 çocuklu Hatice ve Kadri Akbaş çiftini evlerinde ziyaret ederek, gıda ve giyim yardımında bulundu.

Ziyarette aile fertleriyle sohbet eden Gür, çocuklarla yakından ilgilendi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren aile bireyleri, kendilerine sağlanan destekten ötürü Başkan Gür'e teşekkür etti.

Aile bireyleri, "Allah devletimize ve hükümetimize zeval vermesin" diyerek, dua etti.