AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den CHP'li Özkoç'a tepki

7 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a tepki gösterdi.


CHP' li Özkoç'un TBMM kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Gür, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli birliğe edepsizce dil uzatılmasını şiddetle kınadıklarını söyledi. Gür, "Tam anlamıyla bir varoluş mücadelesi içinde olan Türkiye'nin elini zayıflatmayı amaç edinen ihanet çetelerine ve provokatörlere, adli merciler ve milletimiz, mutlaka hesap soracaktır" dedi. - BATMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Batman, Gür, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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