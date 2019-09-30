Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Dünya Yaşlılar Günü açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Dünya Yaşlılar Günü açıklaması

1 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Dünya Yaşlılar Günü nedeni ile açıklama yaptı.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Dünya Yaşlılar Günü açıklaması, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Dünya Yaşlılar Günü nedeni ile açıklama yaptı.


Yaşlıların geçmişle insanlar arasında köprü kurduğunu belirten Gür, kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlıkları olduğunu söyledi. Gür, "Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık görevimizdir. Unutulmamalıdır ki, bu günün genç nüfusu yarının yaşlı nüfusunu oluşturacaktır. Bu nedenle yaşlılarımıza insan onuruna yakışır bir şekilde davranarak sevgi ve saygıda kusur etmemek aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlılar bizim baş tacımızdır. Yaşlılarımız kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesinin yanında toplumdan sevgi ve saygı beklemektedirler. Devletimizin asli görevleri olan sosyal devlet anlayışı içerisinde yaşlılarımız için başta huzur evleri olmak üzere bakıma muhtaç yaşlılarımız için bakım evleri kurmuştur. Partimiz tarafından yaşlılarımız ve engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık yapıldı. Yaşlılarımızın sosyal alanları genişletilerek, huzurevleri ve bakım evleri yeniden inşa edilerek huzurlu bir hayat sürmeleri amaçlanmış ve bununla ilgili önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bu vesile ile bütün yaşlılarımızın yaşlılar gününü kutlarım" dedi. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun "Çağrılmadım" iddiasına Valilik'ten yazılı açıklama: Bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur
İBB, İstanbul Valiliği'nin "Toplantıya katılması görevidir" açıklamasına yanıt verdi Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den Dünya Yaşlılar Günü açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]