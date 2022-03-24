AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den engellilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Batman Engelliler Derneği Başkanı Nasreddin Kaya ve üyelerle görüşen Gür, derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AK Parti döneminde engellilere ve ailelerine çeşitli destekler verildiğini aktaran Gür, evde bakım hizmetleri kapsamında Batman'da 2022 yılının başından bu yana 6 bin 650 vatandaşa kişi başı 2 bin 354 lira olmak üzere toplam 46 milyon 340 bin lira ödemenin yapıldığını bildirdi.

Özel bakım hizmetleri kapsamında ise 139 engelli vatandaşa toplam 2 milyon 492 bin 598 lira ödemenin yapıldığını anlatan Gür, engellilerin toplu ulaşımda ücretsiz seyahat yapmaları için mart ayı itibariyle 131 engelli vatandaşa kimlik kartı verildiğini kaydetti.

Gür, 20 yıldır engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarını samimiyetle, kararlılıkla ve gayretle sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimiz, AK Parti iktidarlarında hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak ve fırsat eşitliğinden yararlanan haklarını kullanabilen bireyler olması için iktidarımız çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir."