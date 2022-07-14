AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den, Hasankeyf ve Gercüş'e ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den, Hasankeyf ve Gercüş'e ziyaret

14.07.2022 11:13
AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den, Hasankeyf ve Gercüş'e ziyaret

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer, Hasankeyf ve Gercüş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer, Hasankeyf ve Gercüş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gür, Hasankeyf ve Gercüş'te partililerle bir araya gelerek, yapılan hizmetler ve eksiklikleri görüştü.

Çarşı merkezlerinde esnafı ziyaret eden Gür, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Gür, AK Parti iktidarının 20 yılda çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, bu hizmeti ayrım yapmadan yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den, Hasankeyf ve Gercüş'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Batman İl Başkanı Gür'den, Hasankeyf ve Gercüş'e ziyaret - Son Dakika
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