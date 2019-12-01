Son Dakika Haberleri: Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptı
Son Dakika Güncel Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptı - Son Dakika

Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptı

6 saat önce

Batman'ın ses sanatçılarından Veysel Akat ile Onur Hezer ve Emre Şen'in girişimleriyle açılışı yapılan kafe, bürokratlar, siyasiler ve iş adamlarını bir araya getirdi.

Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptı, System.String[]

Batman'ın ses sanatçılarından Veysel Akat ile Onur Hezer ve Emre Şen'in girişimleriyle açılışı yapılan kafe, bürokratlar, siyasiler ve iş adamlarını bir araya getirdi.


Gap Mahallesindeki kafenin açılışına Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Akif Gür, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Yusuf Bülbül, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini kesen Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Gür iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. İş yeri işletmecileri gelen konuklarla yakından ilgilenerek teşekkür etti. - BATMAN

Emre Şen, AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
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