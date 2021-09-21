AK Parti Batman İl Başkanı Gür, parti teşkilatlarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, teşkilat buluşmaları kapsamında ilçe ve belde başkanlıklarını ziyaret etti

Başkan Gür, teşkilat buluşmaları kapsamında Beşiri, Gercüş, Sason ve Kozluk İlçe ile Balpınar, Kayapınar, İkiköprü ve Yücebağ Belde Başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Teşkilat içi istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Gür, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti'nin millete hizmet yapmaya devam ettiğini belirten Gür, "Türkiye son 20 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Her alanda büyüyen bir Türkiye var. Artık eski Türkiye yok. Muhalefetin geçmişte bu ülkeye çektirdiklerini, asıl amaçlarını, yalanlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bizler hizmet etmeye Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam edeceğiz, muhalefet de boş laf üretmeye devam etsin." diye konuştu.