AK Parti Batman İl Başkanı Gür Sason'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Sason ilçesini ziyaret ederek devam eden projeleri yerinde inceledi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Sason'da yapımı süren 50 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatını inceleyerek firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradan Sason İlçe Devlet Hastanesine geçen Başkan Gür, hastaları ziyaret edip hasta yakınları ve hastalarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra talep, istek ve önerileri hakkında muhtarlarla istişarede bulunan Gür, Ergünü ve Derince köylerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gür, AK Parti hükümetlerinin Sason'a önemli hizmetler yaptığını vurgulayarak, Sason'da bulunan tüm eksiklikleri çözmek için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

Gür son olarak Batman-Sason ve Muş karayolunun altyapısını teşkil eden Derince asfalt yol çalışmalarını ve Sason'da inşaatı devam eden sentetik yüzeyli futbol sahasını inceleyerek ilçeden ayrıldı. - BATMAN