AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Türk Kızılay Batman Şubesine kurban bağışı yaptı.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu Gür'ü makamında ziyaret etti.

Kızılay'ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyasının 2020 yılında da devam ettiğini belirten Okçu, başlatılan "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" kampanyasına bağış yaparak destek olan Gür'e teşekkür etti.

Gür, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları Türk Kızılay'ın başlattığı kampanyaya destek olmaya davet etti.