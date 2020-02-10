AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, parti binasına gelen bir grup vatandaşın istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarını çözüme kavuşturdu.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, parti binasına gelen bir grup vatandaşın istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarını çözüme kavuşturdu.


AK Parti Batman İl Başkanı Gür, gün boyu partiye gelen vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Acil konulara telefon ederek müdahale eden Gür, "Vatandaşlarımız ile yüz yüze gelmek il başkanı olarak benim ve tüm arkadaşlarımızın mutluluk duyduğu ve duyacağı bir husus. Gün boyunca görüştüğümüz vatandaşlarımızın anlık olarak çözüm gerektiren talepleri oldu ve onlara müdahale ettik. Takibi konusunda ele aldığımız işler de var. Bunların takipçisi olacağız. Ama tek amacımız, bu buluşmalarla vatandaşımızın derdine çare üretmek, yanında olmak" dedi.


Vatandaşlar da kendilerini dinleyip sorunlarını çözen Başkan Gür ve ekibine teşekkür etti. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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