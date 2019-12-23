AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla görüştü

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü, sorunlarını dinledi.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, vatandaşlarla görüştü, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşlarla görüştü, sorunlarını dinledi.

Parti binasında her hafta vatandaşlarla bir araya gelen Gür, vatandaşlarla görüşüyor.

Gür, iletilen sorunların çözülmesi için ilgili yerlere bilgi veriyor.

AK Parti olarak seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olmadıklarını belirten Gür, halka güvenen bir siyasi hareket olduklarını söyledi.

Gür, "Vatandaşlarla buluşmaya, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana AK Parti ailesi olarak tek derdimiz vatandaşlarımızdan aldığımız güçle büyüyen, güçlenen ve kalkınan Türkiye'dir. Bu kapsamda gerek partimizde gerekse parti dışında vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor, çözüm üretiyoruz."

AK Parti, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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