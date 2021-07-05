AK Parti Batman İl Teşkilatı vatandaşlarla buluştu, talep ve önerileri dinledi - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve teşkilat üyeleri vatandaşlarla görüştü.

Gür beraberindeki partililerle Seyitler Mahallesini ziyaret etti.

Muhtar Süleyman Rüzgar ve vatandaşlarla bir araya gelen Gür, talep ve önerileri dinledi.

Gür, gazetecilere, mahallelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını belirterek, bu nedenle de mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlarla istişare etmeyi dile getiren Gür, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Muhtar Rüzgar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gür ve partililere teşekkür etti.