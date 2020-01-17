AK Parti Batman İl Başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kozluk ilçesine bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kozluk ilçesine bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Parti binasında gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve iştişare toplantısına Başkan Gür'ün yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş da katıldı.


Gür, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.


Gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden muhtarlara, Gür de teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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