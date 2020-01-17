AK Parti Batman İl Başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı - Son Dakika

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AK Parti Batman İl Başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı
6 saat önce
AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kozluk ilçesine bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:24 Kaynak: AA
AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kozluk ilçesine bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Parti binasında gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve iştişare toplantısına Başkan Gür'ün yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş da katıldı.
Gür, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden muhtarlara, Gür de teşekkür etti.
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