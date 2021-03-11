Ak Parti Batman İl Başkanlığından kandil simidi ikramı - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanlığı gençlik ve kadın kolları tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

Gençlik ve kadın kolları Üyeleri, Diyarbakır Caddesi, 8 Mart Kadın Parkı, Gülistan Caddesi, Bankalar Caddesi, Göktaksi, Şerzan Kurt Parkı, Şafak Mahallesi ve Çarşamba pazarında kandil simidi ikramında bulundu. Kandil simidi dağıtımı sonrasında açıklamada bulunan teşkilat üyeleri " Sason'da yaşanan kaza nedeniyle yüreğimiz buruk bir şekilde de olsa kandil simitlerimizi dağıttık. Kazada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BATMAN