AK Parti Batman İl Başkanlığından Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanlığı Türk Kızılay'ın kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlediği "İyi ki varsın kan dostum" adlı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İl başkanlığının ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri parti merkezinde kurulan alana gelerek kan bağışında bulundu.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, il başkanlığı olarak Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kanın devamlı bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gür, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Gür, "Kızılay'ın kan stoklarındaki azalma nedeniyle biz de kan bağışında bulunduk. Bir ünite kan ile üç hayatın kurtulduğunu biliyoruz. Kan verin ve hayat kurtarın diyoruz." diye konuştu.