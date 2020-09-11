AK Parti Batman İl Gençlik Kollarından, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Batman İl Gençlik Kollarınca, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Hüsnü Tolga Genç, adliye önünde yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkeye büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştirmiş kurumlar olduğunu söyledi.

İmam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını kaydeden Genç, şöyle devam etti:

"İmam hatip liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir."

İmam hatiplilerin üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatladığını belirten Genç, "İmam hatip mezunlarının, ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma ve ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, imam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan bu yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz." diye konuştu.