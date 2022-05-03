AK Parti Batman İl Teşkilatından bayramlaşma programı - Son Dakika

Batman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Kültür İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programda, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı A. Akif Gür katılımcılarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, partililer ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Özdemir, "Bu bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Gür ise 'mübarek ramazan ayını geride bırakırken, bayrama kavuşmanın manevi huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Gür, "Bu bayramda dargınlıklara son vermeli, sevgi, muhabbet ve coşku iklimini hakim kılmalıyız. İnşallah, bu mübarek günler, tüm insanlığın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur." diye konuştu.