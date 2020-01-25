Son Dakika › Güncel › AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
6 saat önce
AK Parti Batman Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:20 Kaynak: AA
AK Parti Batman Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve partililer katıldı.
Başkan Gür, AK Parti'nin 2023 hedefine başarıyla ulaşması için kenetlenerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Davamız da, sorumluluğumuz da çok büyük. Durmadan, yorulmadan yola devam edeceğiz. Bizler AK Parti Batman teşkilatı olarak bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiç bir engel, elde edemeyeceğimiz zafer yok." dedi.
Son Dakika Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk