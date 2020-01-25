AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Batman Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.



Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve partililer katıldı.



Başkan Gür, AK Parti'nin 2023 hedefine başarıyla ulaşması için kenetlenerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Davamız da, sorumluluğumuz da çok büyük. Durmadan, yorulmadan yola devam edeceğiz. Bizler AK Parti Batman teşkilatı olarak bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiç bir engel, elde edemeyeceğimiz zafer yok." dedi.