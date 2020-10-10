AK Parti Batman Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Batman Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir spor tesisinde gerçekleşen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başlayan kongrede, tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Ali Ural merkez ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yaptığı konuşmada, millete hizmet etme noktasında hiç bir zaman geri adım atmadıklarını, Türkiye'nin istikrarla ve güvenle büyümeye devam ettiğini söyledi.

Özdemir, "Biz Batman'ın sahibi değil, hizmetkarıyız. Bizler hizmetkar olmak için geldik. Evet Batman'ın hizmetkarı var mı, derseniz biz elimizi kaldırırız. Batman'a hizmet için herkesle her platformda yarışacak durumdayız." diye konuştu.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de AK Parti hükumetinin sağlık, eğitim, yol, altyapı ve benzeri hizmetlerde Türkiye'ye çağ atlattığını, demokrasi alanında da büyük mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Kongreye AK Parti Konya Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdullah Ağralı, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, Hür Dava Partisi Batman İl Başkanı Davut Şahin, Yeniden Refah Partisi Batman İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç, Milliyetçi Hareket Partisi Batman İl Başkanı Kerem Demir, Belediye Başkanları ve bazı STK temsilcileri katıldı.