AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Batman'a yapılacak 500 yataklı hastane 2020 yılı yatırım programına alındı.

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Açıklaması, System.String[]

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Batman'a yapılacak 500 yataklı hastane 2020 yılı yatırım programına alındı." dedi.

Özdemir beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile düzenlediği basın toplantısında, Batman'a sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin yapımında son aşamaya gelindiğini işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Batman'a yapılacak 500 yataklı hastane 2020 yılı yatırım programına alındı. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde Batman'a 300 milyon liralık hastanenin yapılacak olması AK Parti'nin Batman'a verdiği önemi gösteriyor. Geçtiğimiz ay hizmet vermeye başlayan Hürriyet Sağlık Kompleksi ve Bayındır Semt Poliklinikleri Bölge Devlet Hastanesinin yükünü bir nebze de olsa hafifletti."

Kütüphane inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu işaret eden Özdemir, "Nisan ayı sonunda kütüphane açılışa hazır hale gelecek. Hasankeyf'te El Cezeri Bilim Merkezi inşaatı devam etmekte olup geçici kabul aşamasına gelindi.'" dedi.

Özdemir, Türkiye genelinde başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Batman merkeze 184, Sason'a 116 ve Gercüş'ün Kayapınar Beldesine 100 olmak üzere toplam 400 konutun yapılacağını da sözlerine ekledi.

İl Başkanı Akif Gür ise AK Parti'nin başta sağlık, spor ve ulaşım olmak üzere bir çok alanda Batman'a çok büyük yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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