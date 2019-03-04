AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den Lise Ziyareti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldi.





Öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyen Özdemir, okuldaki atölyelerde çalışmaları inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.





Özdemir, burada yaptığı konuşmada sanatın önemine değindi.



Sanatın bireysel gelişime, birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine ve üretici birey olarak yetişmeye katkı sağlayacağına işaret eden Özdemir, bu okuldaki eğitimi önemsediğini ve buradan mezun öğrencilerin de önemli başarılara imza atacağına inandığını aktardı.



Özdemir şöyle dedi:



"Bu okuldan çok güzel öğrenciler çıktı, çok güzel tasarımcılar ve müzisyenler çıktı. Bunlar yavaş yavaş kendilerini duyurma noktasındalar. İnşallah bundan sonra kentle bütünleşerek yeteneklerini sergileyecekler. Çocuklarımızın yeteneklerinin ön planda tutulması için güzel sanatlar lisesinden mezun olanlara üniversiteye girişlerde ek puan verilerek, teşvik edilmeleri sağlanabilir."



Çocukların temel yaşlarda yeteneklerine göre yönlendirilmesiyle başarılı sanatçıların yetişeceğine ve başarının artacağını kaydeden Özdemir, iş adamlarına da çağrıda bulunarak öğrencilerin ve Batmanlı sanatçıların eserlerini satın alarak katkıda bulunmaları istedi.

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