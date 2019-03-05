Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Açıklaması

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Açıklaması

38 dakika önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Ben inanıyorum ki halkımız, kendilerine hizmet gayesiyle yola çıkan bu ak kadroyu sahiplenecek ve hep birlikte Batman'ı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Açıklaması, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Ben inanıyorum ki halkımız, kendilerine hizmet gayesiyle yola çıkan bu ak kadroyu sahiplenecek ve hep birlikte Batman'ı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız." dedi.

Özdemir, AK Parti seçim lokaline yaptığı ziyarette, yerel seçimin önemine dikkat çekerek, adaylarla bir araya geldiklerini söyledi.

"Ben inanıyorum ki halkımız, kendilerine hizmet gayesiyle yola çıkan bu ak kadroyu sahiplenecek ve hep birlikte Batman'ı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız." diyen Özdemir, adayları ve teşkilatları ile tek vücut olup büyük azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Seçimlere samimi bir şekilde gayretle çalıştıklarını dile getiren Özdemir, büyük bir efor sarf ederek gönüllere dokunacaklarını, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:33 Kaynak: AA

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