Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gençlerle buluştu
Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gençlerle buluştu

6 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gençlerle buluştu, System.String[]

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimince bir kafede düzenlenen etkinliğe Özdemir'in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, Gençlik Kolları Başkanı Hüsnü Tolga Genç de katıldı.

Özdemir yaptığı konuşmada partisinin gençlere yönelik önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

İl başkanı Gür ise gençlerin ülke yönetiminde aktif olarak görev alması gerektiğini belirterek, "Gençlerin siyasete katılımını sağlamak ve ülke yönetiminde söz sahibi olabilmesi için önce seçilme yaşını 25'den 18'e indirdik." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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