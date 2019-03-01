Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'den Esnaf Ziyareti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'den Esnaf Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir esnafı ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'den Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir esnafı ziyaret etti.

Beraberinde Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile esnaf ziyaretinde bulunan Özdemir, yerel seçimlerde destek istedi.

Özdemir, Batman ve ilçelerinde her zaman vatandaşlarla iç içe olup, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini ifade ederek, hükümetin imkanlarından Batman'ı faydalandırmak istediklerini söyledi.


Gösterilen teveccüh için teşekkür eden Özdemir, yerel seçimlerin önemli olduğunu belirterek, "AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırmaya, 2023 hedefleri doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:54 Kaynak: AA

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