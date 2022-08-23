Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özdemir, gazetecilere, 21 yıldır önemli projelerin hayata geçirildiğini, önemli eserler kazandırıldığını belirterek, "AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ziver Özdemir, Milletvekili, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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