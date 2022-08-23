AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti

23.08.2022 11:20
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdemir, Turgut Özal Bulvarı ve SSK Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özdemir, gazetecilere, 21 yıldır önemli projelerin hayata geçirildiğini, önemli eserler kazandırıldığını belirterek, "AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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