AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla görüştü

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Kuyubaşı mevkisindeki TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile vatandaşlarla görüşen Gür, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin Türkiye tarihinde görülmemiş bir sosyal konut hamlesi olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve sosyal devlet anlayışı neticesinde vatandaşlarımızın ev sahibi olmasına olanak sağlayan TOKİ, AK Parti hükümetleri döneminde tam anlamıyla işlev kazandı. Milyonlarca insan ve dar gelirli aile TOKİ sayesinde ev sahibi oldu." diyen Özdemir, Batman'ın her alanda olduğu gibi TOKİ yatırımlarından da önemli bir pay aldığını belirtti.

Özdemir, şu ana kadar ilde 5 bin 444 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildiğini, 968 konutun inşaatının devam ettiğini anlatarak, "Buna ilaveten Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 1750 konutu da Batman'a kazandıracağız. Toplamda 8 bin 162 konut inşa edilmiş olacak. TOKİ konutlarının yanı sıra, çok sayıda okul, hastane ve hizmet binası ile stadyumu da ilimize kazandırdık." dedi.

AK Parti İl Başkanı Gür ise vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan bu yatırımları hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.