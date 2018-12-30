Son Dakika Haberleri: AK Parti Batman Teşkilatının Hedefi Belediye Seçimlerini Almak

AK Parti Batman Teşkilatının Hedefi Belediye Seçimlerini Almak

1 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Akif Gür, "Kısa vadedeki gayemiz Batman'ımızı, AK Belediyeciliğe kavuşturmaktır.

AK Parti Batman Teşkilatının Hedefi Belediye Seçimlerini Almak, System.String[]
AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Akif Gür, "Kısa vadedeki gayemiz Batman'ımızı, AK Belediyeciliğe kavuşturmaktır." dedi.

Batman Havalimanı'nda çok sayıda partili tarafından karşılanan Gür, AK Parti İl Başkanlığına geldi.

Gür yaptığı konuşmada, AK Parti'nin geleneğinde makam sevdasının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"En güzel örneği TBMM Başkanımız sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesidir. Mesele memlekete hizmetse bunun makam ve mevki ile ilgisi sadece teferruattır. Önümüzdeki dönemde kısa vadedeki gayemiz Batmanımızı, AK Belediyeciliğe kavuşturmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:08 Kaynak: AA

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