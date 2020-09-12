AK Parti Battalgazi'de 7. Olağan Kongresini yaptı - Son Dakika

AK Parti 7. Olağan Battalgazi İlçe Kongresini gerçekleştirdi.

Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayının avlusunda yapılan kongrede konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, tüm darbelerin vatana ihanet olduğunu belirterek,15 Temmuz Darbe girişiminde milletin vatana ihanet edenlere nasıl cevap verileceğini gösterdiğini söyledi.

Çalık, rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise belediye olarak kentte yatırımlara devam ettiklerini belirterek, Kuzey Çevre Yolu ile Güney Kuşak Yolu'nda yapılan çalışmalarına değindi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da kongre sürecinin devam ettiğini dile getirerek, kongrelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ilçenin gelişimine katkı sağlamak adına gayret gösterdiklerini ifade etti.

Tek adayla gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Basri Kahveci güven tazeledi.