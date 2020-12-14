AK Parti Battalgazi gençliği yeniden Erdem'e emanet - Son Dakika

AK Parti Battalgazi gençliği yeniden Erdem'e emanet

14.12.2020 15:27
AK Parti Battalgazi gençliği yeniden Erdem'e emanet, System.String[]

AK Parti Genel Merkezi tarafından Malatya merkez ilçe Battalgazi Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeniden Harun Erdem atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Malatya merkez ilçe Battalgazi Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeniden Harun Erdem atandı.

Erdem, kendisine bu görevi layık gören genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademelerinde bulunan üyelerine teşekkür ederek, bu görevi layığı ile yerine getirmenin gayretinde olacağını ifade etti. Atama kararını sosyal medya üzerinden ilk duyuran İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın oldu. Akın yaptığı açıklamada; "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Harun Erdem kardeşimiz atanmıştır. Battalgazi İlçemize hayırlı olsun" dedi. Atama sonrası açıklamalarda bulunan Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ise "Yeniden bu görevi bizlere emanet eden; başta Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'e, İl Başkanımız İhsan Koca'ya, Battalgazi İlçe Başkanımız Basri Kahveci'ye, İl Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Akın'a ve tüm parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl önce gelmiş olduğumuz bu göreve yeniden atanmanın sevinci içerisindeyiz. Kaldığımız yerden devam ederek çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatına yakışır bir gençlik için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

AK Parti Battalgazi gençliği yeniden Erdem'e emanet

Battalgazi, AK Parti, Malatya, Medya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi gençliği yeniden Erdem'e emanet - Son Dakika


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