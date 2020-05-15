AK Parti Bayburt Milletvekili Battal,

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kentte bugüne kadar 179 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve 143 kişinin sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu bildirdi.



Battal, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların kilit rol oynadığını ve hayati sorumluluğun düştüğünü belirtti.



Salgınla mücadelede, vatandaşların sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve kişisel koruyucu önlemlerine riayet ettikçe kazanılacağını ifade eden Battal. "Her ferdimizin bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesi, kontrol altına aldığımız salgının tamamen durdurulması noktasındaki mücadelemize ivme kazandıracaktır. Ülke genelinde yakalanan başarıya paralel olarak Bayburt'ta da kararlı mücadele veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Battal, Bayburt'ta Kovid-19 ile mücadeleye yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:



"Bayburt'ta 179 Kovid-19 vakası görüldü. Kentte 143 kişi iyileşti ve 12 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şu an 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 hastamızın tedavileri devam etmektedir. Memnune Evsen Huzur Evi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde ise pozitif tanı konulan 47 vatandaştan 33'ü tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Merkez çalışanı olan 16 kişinin de tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele veriliyor."