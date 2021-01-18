AK Parti Bayrampaşa 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Bayrampaşa 7. Olağan Kongresi

18.01.2021 19:19
AK Parti Bayrampaşa 7. Olağan Kongresi, System.String[]

AK Parti Bayrampaşa 7. Olağan İlçe Kongresinde mevcut AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı'nın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

AK Parti Bayrampaşa 7. Olağan İlçe Kongresinde mevcut AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı'nın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

Bayrampaşa'daki Semih Erden Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sağlıkta dönüşüm programıyla salgın sürecinde Türkiye'nin bütün dünya ülkelerinin önünde olduğunu, sürece çok güçlü bir şekilde hazır bulunduğunu kaydetti.

Salgın sürecinde bazı ülkelerdeki bakım evlerinde kalanların ölüme terk edildiğini ifade eden Kaya, "İngiltere, İtalya, Fransa parası ödenmiş bazı ülkelerin maskelerine ey koydular. Çünkü çaresiz kaldılar ve medeniyet dedikleri tek dişi kalmış canavar olduğunu Avrupa bir kez daha göstermiş oldu. Türkiye hazır olan şehir hastanelerini çok kısa sürede hizmete açtı." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece bu hizmetlerle de yetinmediğini, ihtiyaç sahibi Batı ülkeleri de dahil 165 farklı ülkeye insani yardım, tıbbi maske ve ekipman desteği sağladıklarını belirten Kaya, yerli ve milli solunum cihazlarının birçok ülkeye yollandığını ifade etti.

Kaya, şöyle devam etti:

"Biz milletimizin her daim yanında olacağız. Yalan söyleyenlere aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz. CHP Genel Başkanının, Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı 'sözde Cumhurbaşkanı' sözlerini şiddetle kınıyoruz. Bunlar bu sözlerini niçin söylüyorlar? Partilerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakaları apaçık ortada. 2 aya yakın süre oldu, o genel başkanın ağzından bu taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili tek bir kelime çıkmamıştır."

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini hatırlatan Kaya, "Kadın örgütlerine çok büyük iş düşüyor. Bugün Diyarbakır annelerinin yanında yer almayan bir ittifak var. Sessiz kalan bir ittifak var. Daha ilköğretim çağında Diyarbakır'daki HDP il binasından dağa çıkarılmış çocuklar var. İYİ Parti Genel Başkanı da bir hanımefendi, ben ona da seslenmek istiyorum; Diyarbakır annelerinin çığlığına nasıl sessiz kalıyorsunuz?" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yeni dönemde ilçe başkanlarıyla yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını söyledi.

2023'teki seçim çalışmaları için çok daha gayretli olacaklarını dile getiren Şenocak, "Gece-gündüz durmayacağız. Gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımızla yürüyoruz. Bu dava sürecinde gece-gündüz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. İstedikleri kadar sinsi plan yapsınlar, istedikleri oyunları çevirsinler, istedikleri yalanlarla milleti avutmayı gayret etsinler ama milletimiz bunlara prim vermeyecek." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin millete hizmet etmediğini, sadece algı operasyonu yapmaya çalıştığını söyleyen Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP sadece algı yönetmeye çalışıyor. CHP'nin içerisindeki özellikle son zamanlarda sık sık karşılaştığımız taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP içerisinde almış başını gidiyor. Özellikle İstanbul'da CHP İl Başkanı, o yapmış olduğunuz kendi partiniz içerisindeki o edepsizlikleri bir düzeltin, ondan sonra milletin yanında kendi tezinize göre hakkınızı savunmaya gayret edin. Nerede bir terör eylemi olsa CHP'yi, CHP İl Başkanını görüyorsunuz. Nerede milletin menfaatine olmayan bir eylem varsa CHP İl Başkanını görüyorsunuz."

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasına karşı yapılan eyleme değinen Şenocak, "Biz sizin militanlığınızı biliyoruz. Geçmişte özellikle şu anda sizin yaklaşık aldığınız bu 9 yıla yakın mahkumiyetin ne demek olduğunu da biliyoruz. Siz sözde Ermeni soykırımını destekliyorsunuz. Kendi ülkenizin menfaatinde olmayan her şey için Batı'nın yanında olmaya gayret ediyorsunuz, gidiyorsunuz dağdaki PKK'lıya 'Komutan' diyorsunuz, 'Devlet cinayet işliyor' diyorsunuz. Sonra mahkumiyet alıyorsunuz, sonra da diyorsunuz ki 'Benim PKK sempatizanlığı ile ne alakam var?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kar yağışından ulaşımın olumsuz etkilendiğini söyleyen Şenocak, şunları söyledi:

"Meteoroloji kaç gündür havanın kar yağışlı olacağını söylüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Bugün normal iş günü. Öğlene kadar haritaya baktık. Harita, İstanbul'un trafiğini kırmızı göstermiyor, mor gösteriyor. Niye biliyor musunuz? CHP zihniyeti ile yönetilen İBB sayesinde. Şu an kriz merkezi diye bir şey yok. Krizi halk yönetiyor. Dedik 'Hava kar yağışlı, başkan kayakta olabilir, belki kayakta yakalarsınız.' dedik. Ama orada da bulamamışlar."

CHP'nin yerel seçim öncesi kimsenin işten atılmayacağı sözünü verdiğini ancak, işbaşına gelince 14 bine yakın işçinin işten atıldığını söyleyen Şenocak, "En son işten attıkları kardeşimiz bir gazi. En son işe aldıkları ise 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren bir kişi." dedi.

Kongreye, AK Parti İstanbul milletvekilleri İffet Polat, Serap Yaşar, Abdullah Güler, Hasan Turan, Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve delegeler katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayrampaşa, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bayrampaşa 7. Olağan Kongresi - Son Dakika


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