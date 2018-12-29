Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık,...

Ak Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık,...

1 saat önce

AK Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık,..., System.String[]
AK Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Atila Aydıner, Beykoz, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Güncel
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