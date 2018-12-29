Ak Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık,...
1 saat önce
AK Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:21 Kaynak: AA
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi