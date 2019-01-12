AK Parti Belde Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

AK Parti'de Nevşehir merkez ilçeye bağlı belde ve ilçelere bağlı belde belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti'de Nevşehir merkez ilçeye bağlı belde ve ilçelere bağlı belde belediye başkan adayları belli oldu.



AK Parti'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı 7 beldenin yanı sıra ilçelere bağlı bulunan 8 belde belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'de Çat Belediye Başkan adayı İbrahim Ertürk, Göre Belediye Başkan adayı Mustafa Topçu, Göreme Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Çakmak, Kavak Belediye Başkan adayı Dursun Neiş, Kaymaklı Belediye Başkan adayı Ali Altuğ, Nar Belediye Başkan adayı Süleyman Özçelik, Sulusaray Belediye Başkan adayı Bayram Yılmaz, Uçhisar Belediye Başkan adayı Osman Süslü, Karapınar Belediye Başkan adayı Yasin Güneş, Tatlarin Belediye Başkan adayı Olcay Günbey, Çalış Belediye Başkan adayı Kazım Yılmaz, Kalaba Belediye Başkan adayı Erdal Yorgancı, Özkonak Belediye Başkan adayı Abdulkadir Macit, Yazıhüyük Belediye Başkan adayı Cengiz Çavdar ve Ortahisar Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Ateş isimleri açıklandı.



31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ise AK Parti'den mevcut belediye başkanı olarak görev yapan Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman, Çalış Belediye Başkanı Alparslan Özer, Kalaba Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu, Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli yeniden aday gösterilmedi. - NEVŞEHİR

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