AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı Oyunu 5 Yaşındaki Oğluyla Kullandı

NEVŞEHİR - AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta eşi Melek Arı, oğlu Muhammed Tahsin Arı ve 5 yaşındaki oğlu Haktan ile kullandı.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyunu Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta kullandı. Ailesi ile birlikte oyunu kullanmak üzere gelen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı burada sandık görevlilerine başarılar dileklerini iletirken oyunu da 5 yaşında ki Haktan Arı ile birlikte kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, "Seçim maratonu çok uzun bir maratondu. Yaklaşık 140 gündür sahalardayız. Çok yorulduk ama her bir hemşerimizin elini tutmaya, gönlüne girmeye niyetlendik. Hamd olsun bu niyetimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun bugünde son gündü. Artık biz yapacaklarımızı yaptık. Bundan sonrası karar milletimizin, karar şehrimizin her bir ferdinin. İnşallah onlar hangi kararı verirlerse versinler bizim başımızın üstüne. İnşallah Rabbim nasip eder bu şehrin her bir ferdi bu onurlu görevi bize layık görürse inşallah 1 Nisan'dan itibaren şehrimizde gerçekleşecek hem fiziki hem zihinsel değişimin ne olduğunu göreceğiz. Asla bu şehirde hiçbir ayrım yapmayacağız. Bu şehrin her bir ferdinin belediye başkanı olacağız. Bu şehirde teveccüh etsin veya etmesin her bir kardeşimizin belediye başkanı olacağız. Evet bugün AK Parti Belediye Başkan adayıyım ama bu geceden itibaren Nevşehir Belediye Başkanı olacak ve bu şehrin her bir ferdinin gönlüne dokunacak ve kurduğumuz hayale ulaşacağız" şeklinde konuştu.

