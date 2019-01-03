Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Adayı Çöpçü'den Ziyaret

AK Parti Belediye Başkan Adayı Çöpçü'den Ziyaret

48 dakika önce

AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Çöpçü'den Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çöpçü, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile diğer partililerinin de katılığı ziyarette, Sinop'u daha modern ve yaşanabilir bir kent yapabilmek adına yola çıktıklarını söyledi.

Sinop'un geleceğine yönelik büyük projeler planladıklarını vurgulayan Çöpçü, "Biz bu projeleri planlarken halkın ve sivil toplum kuruluşlarının sesini dinledik. Yaptığımız anketlerde de ortaya çıktı ki kentimizin çözülmesi gereken ilk sorunu ulaşım. Bunun yanında imar ve çevre problemleri var. Hayata geçireceğimiz projelerin belediye kaynaklarıyla yapılması mümkün değil. Burada iktidarın desteğini almamız gerekiyor. İnşallah halkımızla Sinop'u yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Maviş de AK Parti olarak başkan adayları Ali Çöpçü'ye her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Eylül, Ali Çöpçü, Sinop, Politika
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