Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Adayı Öğrencilere Menemen Yaptı

AK Parti Belediye Başkan Adayı Öğrencilere Menemen Yaptı

1 saat önce

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine misafir oldu.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Öğrencilere Menemen Yaptı, System.String[]
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine misafir oldu. Başkan Adayı Arı, öğrencilere elleriyle menemen pişirdi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkan adayı olan Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu. Yaklaşık 25 öğrenciyle sohbet eden Arı, öğrencilere kendi elleriyle menemen pişirdi.

Öğrencilerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Adayı Arı, yaptığı açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarımız bana dünümü ve geçmişimi hatırlattılar. Allah onlardan razı olsun. Evlerinden öyle bir davet geldi, bizde onları kırmadık. Gençliğimizde ve bekarlığımızda en fazla yaptığımız bir yemekti menemen. Zaten gençliğin olduğu öğrencinin olduğu bekarların olduğu bir ortamda temel yemek menemendir. İnşallah beğenmişlerdir. Güzel bir ortam oldu. Kendilerine misafirperverlikleri ve kardeşlikleri için teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde inşallah gençlerle buluşacağız. Çünkü gençler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. İnşallah Rabbim bize 1 Nisan'da bu şerefli görevi nasip eder ve bu şehrin şehri emini olursak gençlerle daha fazla vakit geçireceğiz. Gençlere ve beraberinde kadınlara pozitif ayrımcılığın yapıldığı, onların her türlü sorunlarıyla ilgilenen bir ağabey, kardeş olarak bu şehre hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu akşam için kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Hacı Bektaş, Rasim Arı, Nevşehir, belediye başkan adayı, Politika
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