AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Karaman
Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Şahin, bir restoranda düzenlenen programda, şehri daha güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Karaman'ın çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Biz bu şehri daha güzel, yaşanabilir, daha müreffeh şehir haline getirebilmek adına bir yola çıktık. Bu yolda sizinle birlikte yürüyeceğiz. Sizlerin desteğine, katkısına bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ihtiyacımız olacak. Biz sizlerin, bizlerle çalışan bir takım arkadaşı olduğunuzu düşünüyoruz. Bu anlamda belediyecilik bir hizmet işiyse, sizlerle birlikte bu işi ihya etmeye çalışacağız. Adaylık süreci içerisinde şu anda teşkilatımızla birlikte seçim çalışması startını tam vermiş olmasak bile, şehrimizde bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret etmek suretiyle şehrimize ait bilgileri, onların önerilerini, kurum sahiplerinin bilgilerini almak suretiyle şehrimizin ihtiyacı olan projeler konusunda bir veri toplaması yapıyoruz."
"Ben değil biz" diyerek çalışacaklarını vurgulayan Şahin, "Biz, 'Hep Birlikte Karaman İçin' diye bir slogan oluşturduk. Bir hazırlık safhamız var. Şubat'ın 15"i itibariyle genel merkezimizin, teşkilatımızın SKM çalışmaları başlayacak. Bu tarih itibariyle koordinasyonlu şekilde tam sahaya inmek durumu söz konusu olacak. Yani bugüne kadar yaptığımız ziyaretlerin tam bir seçim çalışması olmadığını ifade etmek istiyorum. Sadece bir nezaket ziyareti olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Programa, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er
, il yönetimi ile basın mensupları katıldı.