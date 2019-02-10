AK Parti Belediye Başkan Adayı Yarka: "Bu Yerel Yönetimler Seçimidir, İdeoloji Karın Doyurmaz" -...
1 saat önce
AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, "Bu yerel yönetimler seçimidir, ideoloji karın doyurmaz." dedi.
AK Parti Şırnak
Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka
, "Bu yerel yönetimler seçimidir, ideoloji karın doyurmaz." dedi.
Başkan adayı Yarka, Sanat Sokağı'ndaki irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.
Herkese eşit mesafede olduğunu dile getiren Yarka, şöyle konuştu:
" HDP
'ye gönül veren seçmen de benim kardeşimdir. Bu defa özelikle o kardeşlerimden oy istiyorum. Çünkü ben kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Herkes benim kardeşimdir ve herkese sarılacağım. Bu yerel yönetimler seçimidir, ideoloji karın doyurmaz. Bizim meselemiz yolumuzdur, suyumuzdur, imarımızdır ve Şırnak'ın geleceğidir."
Açılışa, AK Parti Şırnak Milletvekili
Rızgin Birlik ile AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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