AK Parti Belediye Başkan Adayı Yüksel, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Süleymanpaşa
Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel
gazetecilerle bir araya geldi.
Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Yüksel, Tekirdağ
'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacaklarını söyledi.
Yüksel, Süleymanpaşa'yı daha güzel bir ilçe halinde getireceklerini ifade eden Yüksel, "Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa'yı Cumhur ittifakı olarak kazanacağız ve Başkanımız Mestan Özcan
ile birlikte Süleymanpaşa'nın yeniden çehresini değiştireceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Tekirdağ'da da kazanacaktır." dedi.
Tekirdağ'ın yeni projelerle tanışacağını ifade eden Yüksel şunları kaydetti:
"Sahil projesi çok kapsamlı ve büyük bir proje. Bu projeyi destek almadan yapamazsınız. Ayrıca ben bu konuda daha önce de açıklama yapmıştım. Mevcut belediyelerin bakanlık nezdinde böyle bir müracaatı bulunmuyor. Bakın bizim göz bebeğimiz Tekirdağspor. Seçimi kazanınca belediye gençlik spor kulübü bünyesine alarak Tekirdağspor'u kimseye muhtaç olmayan bir hale getireceğiz. Tekirdağspor tüm kentin takımı ancak ortada bir sahipsizlik var. Tüm kent sahiplenecek ama biz belediye olarak kendi himayemiz altına alacağız."
Toplantıya, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, MHP
Süleymanpaşa İlçe Başkanı Kürşat Sungur, MHP Meclis üyesi Sabri Çınar
ve partililer katıldı.