AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan'dan Hasta Ziyareti
1 saat önce
AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Yüksekova Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.
AK Parti Yüksekova
Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan
, Yüksekova Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.
Zeydan, beraberindeki partililerle geldiği hastanede servislerde tedavi gören hastalarla sohbet etti, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Zeydan, ardından hastane çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:18 Kaynak: AA
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