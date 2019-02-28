Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan'dan Hasta Ziyareti

AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan'dan Hasta Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Yüksekova Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan'dan Hasta Ziyareti, System.String[]
AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Yüksekova Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Zeydan, beraberindeki partililerle geldiği hastanede servislerde tedavi gören hastalarla sohbet etti, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zeydan, ardından hastane çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:18 Kaynak: AA

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