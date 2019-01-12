Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Tahir Büyükakın (1)

AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Tahir Büyükakın (1)

35 dakika önce

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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