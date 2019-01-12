AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - Tahir Büyükakın (1)
35 dakika önce
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.
AK Parti Kocaeli
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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