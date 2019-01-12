Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - İl Başkanı Eryarsoy

AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - İl Başkanı Eryarsoy

33 dakika önce

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.

AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı - İl Başkanı Eryarsoy, System.String[]
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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