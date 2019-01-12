Son Dakika Haberleri: AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

1 saat önce

AK Parti Kilis merkez, Elbeyli Polateli, Musabeyli Belediye Başkan adaylarını düzenlenen törenle tanıtıldı.

AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı, System.String[]
AK Parti Kilis merkez, Elbeyli Polateli, Musabeyli Belediye Başkan adaylarını düzenlenen törenle tanıtıldı.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Belediye Başkan adayları tanıtımı AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun katılımı ile yapıldı.

AK Parti Kilis Belediye Başkan adaylığına Mehmet Abdi Bulut, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik yeniden aday gösterildi.

Yapılan konuşmalardan sonra Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Aday tanıtım törenine Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Eski milletvekilleri Veli Kaya, Reşit Polat ile eski il başkanları, gençlik ve kadın kolları il başkanları, ilçe başkanları ile çok sayıda AK Partili katıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Merkez, Politika
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