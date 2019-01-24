AK Parti Belediye Başkan Adaylarıyla Karslıların Karşısına Çıktı

AK Parti Kars'ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde seçmenlerinin karşısına çıkaracağı adaylarını tanıttı.

AK Parti Kars'ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde seçmenlerinin karşısına çıkaracağı adaylarını tanıttı.



Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti Kars Başkanlığı 31 Mart seçimlerine gireceği adaylarıyla Karslıların karşısına çıktı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda vatandaşlar salonu tıka basa doldurdu. Programın açılış konuşması AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın yaptı. Daha sonra sırasıyla Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, Milletvekilleri Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan, birer konuşma yaptı.



Son olarak söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Karsılara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.



AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Az önce partimizin, liderimizin bugünlere gelmesini anlatan kısa bir film vardı. 16-17 yıllık bir süreci şöyle 10 dakikaya sıkıştırdık. 10 dakika da yaşadığımız hadiseleri, başımızdan geçenleri göremeye sizlere anlatmaya çalıştık. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kazandı. O zaman kendisine hiç şans verilmiyordu. Çok büyük siyasi faktörler vardı aday olarak, finans olarak güçlü partiler vardı. Kendisi il başkanımızdı, o zaman Refah Partisi'nin İl Başkanı idi. Girdi ve seçimi aldık" dedi.



Ne olduysa o günden sonra olduğuna dikkat çeken Muş, "Ne olduysa o günden sonra oldu. İstanbul çalışkan, disiplinli, gözü pek bir belediye başkanı ile tanıştı. İstanbul'un çok büyük sorunları, çok büyük eksiklikleri vardı. Finansal olarak borç batağında olan bir belediyeyi devralmış ve çok büyük yatırımları finansa etmiş ve aldığı borcunda büyük bir kısmını ödeyerek 1999'da bir hukuk darbesiyle görevden alınmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi ulusal anlamda milletiyle yürüdüğü yolda çok güçlü bir şekilde başladı. İşte bizim belediyecilik anlamında, AK Parti belediyecilik anlamında milletimize 2004'te, 2009'da, 2014'te sunmaya çalıştığımız belediyecilik, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Kars merkez, 7 ilçe 1 belde Belediye Başkan Adaylarını tanıttı.



AK Parti Kars'ta Av. Ensar Erdoğdu, Akyaka'da Ergüder Toptaş, Arpaçay'da Erçetin Altay, Digor'da Nebi Kerenciler, Sarıkamış'ta Göksal Toksoy, Selim'de Coşkun Altun, Susuz'da Ali Yeğin, Kağızman'da Nuri Turan ve Dağpınar'da Ömer Vargün ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanmak için ter dökecek. - KARS

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