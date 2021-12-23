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AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

23.12.2021 16:33
AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına, "Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına, "Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent, 2023'tür." dedi.

Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

2019 seçimlerinde yayınladıkları manifestonun, asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, manifestoyu başlıklarıyla hatırlattı.

Buna göre, şehir planlarının uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacağını ifade eden Erdoğan, altyapı ve ulaşım sorunlarının tüm şehirlerde tamamen çözüleceğini, kentsel dönüşüm çalışmalarının, bölgelerin özelliklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütüleceğini dile getirdi.

"Benzersiz şehirler" anlayışıyla şehirlerin kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirileceğini söyleyen Erdoğan, "akıllı şehir" uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanlarının insanların ve şehirlerin emrine sunulacağını kaydetti.

Erdoğan, çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetileceğini belirtti.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projelerin yaygınlaştırılacağını aktaran Erdoğan, yatay şehirleşmeyle tabiatta bütünleşen aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanlarının kurulacağını kaydetti.

Erdoğan, topraktan gelindiğini ve toprağa dönüleceğini, toprağa yakın olmanın en iyi ve ideal imar şekli olduğunu vurguladı.

"Halkla birlikte yönetim" ilkesiyle şehirle ilgili tüm önemli kararların, orada yaşayanlarla birlikte alınacağını dile getiren Erdoğan, tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynaklarının doğru ve açık şekilde kullanılacağını kaydetti.

Erdoğan, değer üreten şehirlerle kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımların geliştirileceğini söyledi.

"Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım"

Bu ilkelerden sapılmadığı müddetçe gönül belediyeciliğinin hep daha ileriye taşınabileceğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında her türlü şaibeden uzak durmanız da önemlidir. Bundan taviz asla veremeyiz. Hiçbir AK Parti belediyesi için, Allah göstermesin, şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendinize ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye en küçük bir lüks, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz.

Sizlerden ilk isteğim, öncelikle kendi aramızda birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdır. Teşkilatlarımız da milletvekillerimiz de belediyelerimiz de tek yürek, tek bilek olmadan, bu işin üstesinden gelemeyiz.

Sizlerden ikinci talebim ise tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent, 2023'tür. Bunu başardığımızda 2024 için hepimizin eli zaten çok güçlü olacaktır. Ülkemize, milletimize, şehirlerimize, partimize yaptığınız hizmetler için her birinize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Klasik Türk musikisinde önemli bir üstat olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın cenazesinin cumartesi günü toprağa verileceğini ifade eden Erdoğan, "Bizler de Gaziantep'te kendisiyle ilgili yapılmış kültür sanat merkezinin açılışını yapacağız. Biz, o gün Gaziantep'teyiz ama vekaleten arkadaşlarımız inşallah cenaze törenine katılacaklar. Ailesiyle görüşmeleri yaptım. Vekaleten oğlum da kendisiyle, çok sıkı ilişiği vardı. Kendisini çok sever, çok saygı duyardı. Bu şekilde kendisini hakka uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra belediye başkanları ile Yavaşca'nın ruhu için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapılan istişarelerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Notlar

Toplantı için Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini "Dik dur eğilme, bu millet seninle." sloganları eşliğinde, karanfil ve güllerle karşılayan vatandaşları selamladı. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldiğinde "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli parçanın çalınması ve partililerin eşlik etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık olarak, "Bana her şey sizi hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve belediye başkanları katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika


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