AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Belediye Meclisine olağan üstü toplanma çağrısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Meclisine 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla olağan üstü toplanma çağrısı yaptı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' na destek amacıyla Belediye Meclisinin olağan üstü AK Partili Belediye Meclis Üyeleri istedi.



AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, "TSK, her geçen gün Türkiye'ye tehdit olacak unsurların ortadan kaldırılması için gayretle operasyonlarını sürdürüyor. Bölge halkı ise TSK mensuplarını bayraklar ve yüzlerinde okunan mutluluk ifadeleri ile karşılıyor. Bizlerde Kırşehir'de bu kapsamda Belediye Meclis Üyeleri olarak Belediye Meclisini olağan üstü toplanmaya davet ettik" dedi.



Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Kırşehir Belediyesine çağrı yapılırken Mucur, Kaman, Çiçekdağı, Akçakent ilçelerinde Belediye Meclisleri olağan üstü toplanma kararı aldı. - KIRŞEHİR