AK Parti Bergama İlçe Başkanı Yakar görevinden istifa etti
2 gün önce
AKParti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:46 Kaynak: AA
AKParti Bergama
İlçe Başkanı Güven Yakar, ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.
Yakar, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamasında ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istediğini kaydeden Yakar, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün Bergama AK Parti
İlçe Başkanlığından istifa ettim. Taze kan, yeni, genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum. Bergama Belediyesi AK Parti belediyeciliği ile tanışmıştır. Ben kendi adıma misyonumu tamamladığıma inanıyorum. Bundan sonra Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu
ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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