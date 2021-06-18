AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları BERTO'yu ziyaret etti

Ziyarette Bergama ve Dikili'nin ekonomik ve ticari sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ile Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci'yi ziyarette, BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ile Genel Sekreter Gülay Koç karşıladı.

AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları, Bergama Ticaret Odasını (BERTO) ziyaret etti.

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Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var