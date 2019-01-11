Son Dakika Haberleri: AK Parti Berlin'de Temsilicik Açıyor

AK Parti Berlin'de Temsilicik Açıyor

1 saat önce

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yeni atamayla ilgili şu açıklama paylaşıldı: "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliği'ne Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır.

AK Parti Berlin'de Temsilicik Açıyor, System.String[]
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yeni atamayla ilgili şu açıklama paylaşıldı: "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliği'ne Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır. Bugüne kadar başkanlığımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Berlin temsilcimiz olarak Meryem Göka Hanım atandı. Hayırlı olsun. AK Parti dünyaya açılmaya devam edecek" dedi.

Yeni görevin kendisine verilmesinden çok memnun olduğunu söyleyen Meryem Göka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkilerden Sorumlu Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. Göka, kendisine ait Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "AK Parti Berlin Temsilcisi olarak şahsıma görev tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Sayın Cevdet Yılmaz ve MKYK/MYK'mızın değerli üyelerine en derin teşekkürlerimi sunarım."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:20 

Meryem Göka, Berlin, Güncel
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