Son Dakika Haberleri: AK Parti Berlin Temsilciliğine Meryem Göka Atandı

AK Parti Berlin Temsilciliğine Meryem Göka Atandı

1 saat önce

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı belirtildi.

AK Parti Berlin Temsilciliğine Meryem Göka Atandı, System.String[]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı belirtildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliğine Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır. Bugüne kadar başkanlığımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Meryem Göka, Berlin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı

Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak Son Dakika! Galatasaray, Marcao İçin Chaves İle Anlaşıldığını KAP'A Bildirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:45:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Berlin Temsilciliğine Meryem Göka Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]