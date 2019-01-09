AK Parti Berlin Temsilciliğine Meryem Göka Atandı
1 saat önce
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı belirtildi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
(MYK
) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin
Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka
'nın atandığı belirtildi.
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının Twitter
hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliğine Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır. Bugüne kadar başkanlığımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:45 Kaynak: AA
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